Героический эпос нашего народа «Кероглу» в проекте «Аудиокнига» Azercell!

По инициативе и при поддержке лидирующего оператора мобильной связи одна из любимых жемчужин фольклора в исполнении блогера Азера Гариба размещена в «Bookmate».

ООО «Azercell Telecom» реализовало еще одну инициативу в области сохранения культурного наследия нашего народа, предлагая читателям доступ к образцам как письменной, так и устной национальной литературы в более современной и динамичной форме. В рамках последнего проекта компании эпос «Короглу», олицетворяющий историю патриотизма и героизма нашего народа, стал доступен для читателей в новом цифровом формате. Эпическая сага будет представлена в аудиоформате и загружена Azercell в раздел «Аудиокнига» мобильного приложения «Bookmate». 10 глав эпоса «Кероглу» озвучил известный журналист и блогер-путешественник Азер Гариб. Некоторые главы эпоса с эксклюзивным музыкальным сопровождением прозвучат в исполнении молодого композитора и исполнителя фолк-рока Вусала Рзасоя. Кроме того, аудиокнига «Кероглу» сопровождается художественными иллюстрациями, над которыми работали молодые художники Бахтияр Заидзаде и Захра Азимзаде.

Эксклюзивная презентация проекта состоится 21 февраля на официальной странице блогера Азера Гариба в Facebook. Проект также будет доступен посредством официального Youtube канала Azercell.

Отметим, что Azercell является официальным представителем мобильного приложения «Bookmate» в Азербайджане. «Bookmate» — это обширная электронная библиотека, которая содержит более 4 миллиона электронных книг и аудиокниг различных жанров, доступ к которым можно получить независимо от местоположения и используемого устройства даже в режиме офлайн. С самого начала сотрудничества с «Bookmate» Azercell стремится обогатить содержание мобильной библиотеки, дополняя ее изданиями на азербайджанском языке. На сегодняшний день по инициативе Azercell в приложение загружены десятки книг как в электронном, так и в аудиоформатах. В честь 650-летнего юбилея великого Имадеддина Насими знаменитые газели и рубаи поэта были исполнены на трех языках и загружены в раздел «Аудиокнига» приложения «Bookmate».

Желающие насладиться проектом аудиокниги «Кероглу» и другими полезными материалами, представленными Azercell, могут получить подробную информацию о правилах подключения к приложению «Bookmate» по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/bookmate.html

Следите за развитием проекта!