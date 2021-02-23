Gartner: мировой рынок смартфонов сократился за год на 12,5%

Аналитическая компания Gartner опубликовала статистику глобального рынка смартфонов по итогам четвертого квартала 2020 года и года в целом.

По их подсчетам, за четвертый квартал было продано на 5,4% меньше смартфонов, чем за тот же период 2019 года, а за год в целом — на 12,5% меньше, чем в 2019 году. В период с октября по декабрь включительно в мировом масштабе было реализовано 384,6 млн. сотовых аппаратов. По итогам года в целом на глобальном рынке было реализовано 1,35 млрд. смартфонов.

Отмечаются неплохие продажи смартфонов с поддержкой 5G и моделями, относящимися к начальному и среднему сегменту. В частности, выпуск моделей с поддержкой 5G помог компании Apple нарастить продажи и стать по итогам четвертого квартала крупнейшим участником рынка.

По данным Gartner, Apple принадлежит 20,8%. В четвертом квартале 2019 года эта компания занимала 17,1% рынка. На втором месте находится компания Samsung, доля которой сократилась с 17,3% до 16,2%. Третье место занимает Xiaomi -доля по сравнению с четвертым кварталом 2019 года выросла с 8,0% до 11,3%. В первую пятерку также входят компании Oppo и Huawei, занимающие по 8,9% рынка. Доля первой за год увеличилась с 7,5%, а второй — сократилась с 14,3%.

Если говорить об итогах года в целом, то рейтинг возглавил южнокорейский гигант Samsung, хотя его доля и сократилась с 19,2% до 18,8%. На втором месте находится Apple, доля которой равна 14,8%. В 2019 году Apple принадлежало 12,6% рынка. Третье место занимает компания Huawei. Ее доля сократилась с 15,6% до 13,5%.

Замыкают пятерку крупнейших компании Xiaomi и Oppo. По сравнению с 2019 годом доля первой выросла с 8,2% до 10,8%, а доля второй — с 7,7% до 8,3%.