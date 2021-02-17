Garmin представила smart-часы Enduro с автономностью до двух месяцев

Компания Garmin представила новую модель smart-часов под названием Enduro. Новинка специально разработана для соревнований и длительных тренировок, предлагая несколько новых инструментов для занятий и восстановления.

Устройство оснащено постоянно включенным экраном диаметром 1,4 дюйма разрешением 280 x 280 пикселей. Корпус часов может быть выполнен из нержавеющей стали или более легкого титана с алмазоподобным углеродным покрытием.

Главной особенностью гаджета стало время автономной работы. Garmin Enduro может функционировать от батареи до 65 дней в режиме smart-часов, до 80 часов в режиме GPS и до 1 года в экономичном режиме. Такие показатели достигаются благодаря настраиваемым средствам управления питанием и наличию специального стекла Power Glass с подзарядкой от солнечной энергии.

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Garmin Enduro способны измерять пульс, уровень кислорода в крови, мониторинг качество сна, частоту дыхания и состояние организма в целом. Есть гироскоп, акселерометр и термометр. Надежную навигацию обеспечит поддержка нескольких глобальных спутниковых навигационных систем, барометрический альтиметр и компас. Также предусмотрен ряд приложений для занятий различными видами спорта. Есть защита от воды (10 ATM). Поддерживается система бесконтактных платежей Garmin Pay.

Smart-часы Garmin Enduro предлагаются по цене 799,99 долларов за версию с корпусом из нержавеющей стали и 899,99 долларов за вариант с титановым корпусом.