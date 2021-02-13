Facebook выпустит собственные smart-часы

Стало известно, что компания Facebook занимается разработкой собственных smart-часов на базе Android, об пишет издание The Information со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Сообщается, что часы позволят обмениваться сообщениями с помощью сервисов Facebook, а также будут поддерживать функции для занятия спортом и отслеживания состояния здоровья.

Первая версия smart-часов Facebook будет работать под управлением программной платформы Android. Однако в будущих версиях компания планирует задействовать собственную операционную систему, разработка которой уже начата. Также известно, что будущие часы Facebook смогут работать в сетях сотовых операторов без необходимости синхронизации со смартфоном.

Ожидается, что первая версия устройства будет представлена в 2022 году.