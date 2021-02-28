Facebook выпустил приложение для рэперов-любителей

Подразделение исследований и разработок компании Facebook выпустило новое экспериментальное приложение Bars, ориентированное на рэперов-любителей.

Приложение предлагает начитывать свои шедевры под готовые биты. Пользователи могут выбрать один из нескольких доступных битов, и если они пишут текст в приложении, BARS автоматически предложит слова, которые лягут в рифму. Приложение имеет аудио- и визуальные фильтры, а также функцию автоматической обработки для придания результату более законченного вида.

Ролики получаются продолжительностью не более минуты, их можно опубликовать в ленте и получить отклик от других пользователей.

На данный момент приложение Facebook Bars доступно в качестве закрытой бета-версии для iOS. Заинтересованные рэперы могут скачать его в App Store, чтобы зарезервировать за собой имя пользователя и зарегистрироваться в списке ожидания.