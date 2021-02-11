Facebook разрабатывает аналог голосовой социальной сети Clubhouse

Компания Facebook работает над созданием аналога набирающей популярность голосовой социальной сети Clubhouse, об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные осведомленные источники.

«Мы связываем людей с помощью аудио- и видеотехнологий в течение многих лет и всегда ищем новые способы улучшить этот опыт для людей», – сказала Эмили Хаскелл, представитель Facebook.

Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) давно интересуется новыми форматами аудиосвязи. Несколько дней назад он зарегистрировался в приложении Clubhouse и принял участие в одном из шоу, которое транслировалось для пользователей сервиса, где рассказал о разработках компании в области AR и VR и будущем удаленной работы

Отмечается, что в настоящее время сервис аудиочатов от Facebook находится на раннем этапе разработки. Официальные представители Facebook и Clubhouse воздержались от комментариев по данному вопросу.

Сервис Clubhouse, основанный в прошлом году предпринимателями Полом Дэвисоном и Роханом Сетом, завоевал популярность благодаря тому, что люди могут собираться в аудио-чатах, чтобы поговорить на разные темы.

Facebook известен тем, что часто копирует перспективные функции, появляющиеся в конкурирующих сервисах и приложениях. Например, в 2016 году в Instagram появились Stories, популярная функция сервиса Snapchat. В прошлом году взлетела популярность сервиса видеоконференций Zoom, Facebook создала и выпустила на рынок собственный аналог Rooms.