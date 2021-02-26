Epic Games Store бесплатно отдает Sunless Sea

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить Sunless Sea. Игру можно забрать до 4 марта.

Sunless Sea входит во вселенную Fallen London, выполненную в стиле викторианской готики. Игра рассказывает о капитане корабля, который исследует подземное море и сталкивается с различными опасностями, в том числе с чудовищами.

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Следующей бесплатной игрой станет Wargame: Red Dragon – военная стратегия в реальном времени о противоборстве западных стран и государств коммунистического блока в 1931 году.