Epic Games провела презентацию игр для своего магазина

Компания Epic Games провела весеннюю презентацию игр для своего магазина, где сделала несколько довольно крупных анонсов. Эфир проходил с большими техническими проблемами.

На PC эксклюзивно через Epic Games Store выпустят все основные части Kingdom Hearts, включая третью. Релиз состоится 30 марта. В магазине уже стартовали предварительные заказы.

King’s Bounty 2 выйдет 24 августа на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Игра будет продаваться как в Epic Games Store, так и в Steam.

Полноценный показ Sherlock Holmes Chapter One состоится в марте, а релиз ожидается до конца года на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Chivalry II выйдет 8 июня, оформившие предзаказ получат доступ к закрытой бете — она пройдет с 26 по 29 марта.

Axion Verge 2 стартует на PC, где станет эксклюзивом Epic Games Store. Также релиз ожидается на Nintendo Switch.

Дебютный трейлер Binary Smoke.