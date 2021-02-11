11.02.2021

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Epic Games представила инструмент MetaHuman Creator для создания реалистичных лиц

MetaHuman Creator

Компания Epic Games анонсировала новый инструмент, разработанный на движке Unreal Engine. Он получил название MetaHuman Creator и позволяет создавать очень реалистичные человеческие лица с анимациями мимики и движения тела.

Epic Games опубликовала на YouTube пару видеороликов, демонстрирующих возможности нового инструмента.

Отмечается, что MetaHuman Creator можно использовать в сочетании с современными технологиями захвата движения и анимации персонажей для создания реалистичных сцен в играх, фильмах, на телевидении и т.д.

Компания заявляет, что фотореалистичные персонажи могут быть созданы за считанные минуты. Им можно сделать уникальную прическу, одеть их в эксклюзивный наряд, а также адаптировать для производственных целей. Кроме того, управлять этими персонажами можно в режиме реального времени в обычном браузере.

«До сих пор одной из самых сложных задач при разработке 3D-контента было создание действительно реалистичных цифровых людей. Даже самым опытным художникам требуется значительное количество времени, усилий и оборудования для формирования одного персонажа», — сказал Владимир Мастилович, вице-президент Epic в области digital-human технологий.

Персонажи, созданные с помощью нового инструмента, не настолько реалистичны, как фото несуществующих людей, созданные нейросетями, однако стоит учитывать, что здесь речь идет о полноценной 3D-модели с реалистичной физикой, а не о статичном изображении.

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