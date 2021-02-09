Epic Games анонсировала показ новых игр и большую распродажу

Компания Epic Games анонсировала демонстрацию новых игр для своего цифрового магазина. Презентация состоится вечером 11 февраля на официальном канале Epic Games Store в Twitch. Компания не раскрыла никаких подробностей о том, какие игры будут представлены. Ожидается, что будут несколько новых эксклюзивов, которые будут доступны только в Epic Games Store.

В честь этого события в самом Epic Games Store пройдет распродажа. Известно, что в акции примут участие Cyberpunk 2077 (скидка 10%), Assassin’s Creed Valhalla (скидка 20%), Hades (скидка 20%) и SnowRunner (скидка 20%).

Кроме того, будут предоставляться специальные скидки для фанатов Star Wars, например, Star Wars: Squadrons будет доступен со скидкой 50%, а Star Wars: Fallen Order — 55%.

Распродажа пройдет с 11 по 25 февраля. С полным списком игр по скидке можно ознакомиться на официальной странице мероприятия.