Электромобиль Apple Car будет предназначен для коммерческого использования

В сети появляется много информации о первом электромобиле Apple, который будет производиться американским подразделением автопроизводителя KIA.

Анонимный источник раскрыл кое-какие детали. Первый электромобиль Apple не будет доступен для конечных пользователей. Изначально компания будет нацелена на корпоративный сегмент.

Говорится о том, что электромобиль разработан как полностью самоуправляемое транспортное средство. Отметим, что в 2019 году Apple приобрела стартап Drive.ai, который занимается разработкой автономных систем управления для беспилотных автомобилей.

Источник сообщают, что 27 февраля Apple и KIA подпишут соглашение о сотрудничестве, в рамках которого первая инвестирует 3,5 млрд. долларов. Это позволит Apple производить свои автомобили на заводе KIA в штате Джорджия. Также компания Hyundai вложит в свой дочерний бренд около 3 млрд. долларов.

Ожидается, что начало производства стартует в 2024 году с планируемым объемом 100 тыс. автомобилей в год.