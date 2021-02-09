Electronic Arts покупает разработчика мобильных игр Glu Mobile за 2,1 млрд. долларов

Издательство Electronic Arts объявило о покупке крупного разработчика мобильных игр и приложений Glu Mobile. Об этом сообщается на сайте компании. Сделку на сумму 2,1 млрд. долларов EA планирует закрыть ко второму кварталу этого года.

Отмечается, что слияние поможет сторонам дополнить друг друга, создавая игры в разных жанрах. Кроме этого, опыт Glu Mobile позволит более успешно монетизировать спортивные и казуальные проекты, которые в будущем планируется разрабатывать на основе интеллектуальной собственности EA.

«Мобильные устройства продолжают развиваться, превращаясь в крупнейшую игровую платформу в мире. С добавлением талантов Glu мы удвоили размер нашего бизнеса в сфере мобильных игр. Обладая обширным портфелем интеллектуальной собственности и расширяющейся аудиторией, мы предоставим нашим игрокам более захватывающий игровой опыт», — сказал гендиректор EA Эндрю Уилсон (Andrew Wilson).

Британская студия Glu Mobile была основана в 2005 году, в ее ассортименте более 180 игр. Штат компании насчитывает около 800 человек, 500 из которых — разработчики.

В библиотеку Glu Mobile входят такие игры, как Covet Fashion, Deer Hunter, Design Home, Disney Sorcerer’s Arena и MLB Tap Sports Baseball. Часто выпускаются крупные проекты с качественной 3D-графикой.