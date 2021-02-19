Electronic Arts официально сообщила о приобретении студии Codemasters

Изначально на покупку студии Codemasters претендовало крупное издательство Take-Two. В начале ноября 2020 года студии уже успели договориться о сделке, которая оценивалась примерно в 994 млн. долларов. Позже, в середине декабря, появилось сообщение о том, что Electronic Arts перебила предложение Take-Two и покупает британскую компанию.

Electronic Arts опубликовала официальный пресс-релиз, который подтверждает приобретение студии Codemasters за 1,2 млрд. долларов (примерно по 8,37 долларов за акцию).

«Это начало новой захватывающей эры гоночных игр и контента, поскольку мы объединяем талантливые команды из Electronic Arts и Codemasters», — заявил глава EA Эндрю Уилсон (Andrew Wilson).

Таким образом, в коллекции EA окажутся серии Formula 1, DIRT, DiRT Rally, GRID и Project CARS.