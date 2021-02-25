E Ink, Wacom и Sony анонсировали электронные блокноты нового поколения

Компании E Ink, Wacom и Linfiny (СП E Ink и Sony) анонсировали две базовые версии электронных блокнотов с рукописным вводом. Разработка призвана снизить оборот бумаги во всех секторах, а также обеспечить удобство работы с электронной документацией.

Одна модель имеет 10,3-дюймовый дисплей, а другая — 13,3-дюймовый, обе поддерживают рукописный ввод по технологии Wacom.

Компании E Ink и Sony занимались разработкой нового поколения электронных блокнотов около трех лет. Предлагаемые новые решения отличаются повышенной контрастностью изображения и возросшей скоростью перелистывания страниц за счет использования последней версии электронной бумаги E Ink Carta 1250, а также улучшенной скоростью письма пером и лучшим пользовательским интерфейсом.

Технология EMR Wacom обеспечивает повышенную точность ввода с 4096 градациями чувствительности к давлению и более высокую скорость пера с временем обновления экрана менее 30 мс. Объем встроенной флеш-памяти составляет 32 Gb, этого достаточно для хранения 10 тыс. файлов в формате PDF. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу блокнота до трех недель. Модель с 10,3-дюймовым экраном имеет толщину 5,85 мм и весит 261 гр. Версия с 13,3-дюймовым экраном имеет толщину 5,7 мм и вес 368 гр.

Новые устройства поступят в продажу летом этого года.