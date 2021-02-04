Digitimes Research: продажи ноутбуков в 2020 году выросли на 25%

Согласно исследованию аналитической компании Digitimes Research глобальные поставки портативных компьютеров в последней четверти 2020 года установили новый рекорд. Это обусловлено большим спросом в условиях пандемии, а также стремительным развитием платформ удаленной работы и дистанционного обучения.

В период с октября по декабрь 2020 года включительно в мировом масштабе было реализовано около 60 млн. ноутбуков (устройства с отсоединяемой клавиатурой в рассмотрение не берутся). Это более чем на 10 % больше результата за третью четверть 2020 года.

По итогам прошлого года в целом отгрузки подскочили на 25%. Результат составил 201 млн. единиц. Это является максимальным результатом за последние девять лет.

Как полагают эксперты, в текущем квартале поставки портативных компьютеров сократятся по сравнению с последней четвертью 2020 года меньше чем на 10 %. Для сравнения — в последние годы снижение поставок было от 15 до 25 %.