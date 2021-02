Controlly — программа для управления Mac геймпадом от PlayStation или Xbox

Если у вас есть геймпады PlayStation или Xbox, то теперь можно с их помощью управлять своим Mac. Это возможно благодаря новому приложению Controlly от разработчика программы El Trackpad.

Приложение позволяет использовать геймпад от PlayStation или Xbox для полноценного удаленного управления Mac. Каждую кнопку геймпада можно привязать к конкретному действию. Например, на клавиши геймпада можно назначить регулировку яркости экрана, управление воспроизведением, изменение громкости, запуск Launchpad и многое другое. По умолчанию в Controlly некоторые функции уже назначены на кнопки контроллера, но их можно изменить в любой момент. Джойстик геймпада можно использовать для управления курсором.

I wanted to use a game controller as a remote for Mac, but I couldn’t find an app for that. So I’ve built one myself and it’s now available on the App Store 🎮🥳: https://t.co/HEkFXUtMeL

Special thanks to @siracusa for finding an interesting bug just before launch! pic.twitter.com/2QVwvZjjvI

— Hugo Lispector (@hugolispector) February 8, 2021