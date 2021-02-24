Clubhouse начала работу над разработкой приложения для Android

Голосовая социальная сеть Clubhouse, на данное время доступная только для пользователей iOS, начала работу над приложением для Android. Для этого она наняла Мопеву Огундипе (Mopewa Ogundipe), которая с 2014 года разрабатывает ПО на базе Android для Instagram, образовательной соцсети Khan Academy и блог-платформы Medium. Об этом пишет ресурс CNBC. Огундипе написала в Twitter, что приступила к работе в Clubhouse 22 февраля.

Clubhouse была запущена в марте 2020 года компанией Alpha Exploatation. До сих пор мобильное приложение соцсети было доступно только для пользователей iPhone, которые получили приглашение.

Сооснователи Clubhouse Пол Дэвисон и Рохан Сет 21 февраля объявили, что еженедельное количество активных пользователей соцсети превысило 10 млн. человек. Среди них — десятки знаменитостей, включая актера Джареда Лето, рэпера Дрейка, а также главу Tesla Илона Маска. Месяц назад, по оценке самой компании, количество пользователей составляло 2 млн. человек.