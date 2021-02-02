Canon PowerShot PICK: компактная ИИ-камера для автоматической съемки фотографий
Компания Canon анонсировала роботизированную камеру PowerShot PICK, способную отслеживать находящиеся вокруг нее объекты и вести видеосъемку без участия пользователя. Новинка выполнена в компактном корпусе высотой 90 мм и весом 170 гр.
Благодаря поворотному механизму и искусственному интеллекту, камера PowerShot PICK анализирует сцену, отслеживает лица людей и автоматически выбирает лучший момент для того, чтобы сделать идеальный снимок. Например, когда все в кадре улыбаются или хотя бы все смотрят в объектив.
В новинке используется 1/2,3-дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 12 Мп и объектив с 4-кратным зумом (f/2,8). Для хранения снимков применяется карта памяти microSD. Устройство также поддерживает панорамирование с углом обзора 170° и может автоматически изменять угол наклона по вертикали на 110 градусов. Съемку также можно вести вручную через приложение.
Камера Canon PowerShot PICK уже доступна для предварительного заказа на японской краудфандинговой платформе Makuake. В продажу новинка поступит до конца июля 2021 года по ориентировочной цене 390 долларов.