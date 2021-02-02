Canon PowerShot PICK: компактная ИИ-камера для автоматической съемки фотографий

Компания Canon анонсировала роботизированную камеру PowerShot PICK, способную отслеживать находящиеся вокруг нее объекты и вести видеосъемку без участия пользователя. Новинка выполнена в компактном корпусе высотой 90 мм и весом 170 гр.

Благодаря поворотному механизму и искусственному интеллекту, камера PowerShot PICK анализирует сцену, отслеживает лица людей и автоматически выбирает лучший момент для того, чтобы сделать идеальный снимок. Например, когда все в кадре улыбаются или хотя бы все смотрят в объектив.

В новинке используется 1/2,3-дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 12 Мп и объектив с 4-кратным зумом (f/2,8). Для хранения снимков применяется карта памяти microSD. Устройство также поддерживает панорамирование с углом обзора 170° и может автоматически изменять угол наклона по вертикали на 110 градусов. Съемку также можно вести вручную через приложение.

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Камера Canon PowerShot PICK уже доступна для предварительного заказа на японской краудфандинговой платформе Makuake. В продажу новинка поступит до конца июля 2021 года по ориентировочной цене 390 долларов.