Браузер Google Chrome прекращает поддержку старых ПК

Компания Google объявила, что фирменный браузер Chrome перестанет поддерживаться на некоторых старых процессорах.

Начиная с Chrome 89 в браузере не будет поддержки процессоров x86, не обладающих как минимум набором команд SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3).

Поддерживаться перестанут процессоры, вышедшие раньше Intel Core 2 Duo. К ним относятся, например, Intel Atom и Celeron M. Большинство процессоров, выпущенных после 2005 года поддерживают SSE3.

Пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Ограничения коснутся только Windows, поскольку ChromeOS, Android и macOS уже требуют SSE3 для работы.