Бизнес под защитой DLP

Информационная среда компаний во всем мире с прошлого года начала стремительно меняться. Выросло число подключенных к внутренним сетям устройств, появились новые приложения для коммуникации и управления бизнес-процессами, сотрудники оказались в совершенно новых для себя условиях. Бизнес начал больше и чаще оперировать данными, в том числе представляющими критически важную ценность. Одновременно на черном рынке повысился интерес к информации, которую можно выгодно продать, использовать для борьбы с конкурентами или шантажа. Из-за случайной утечки или потери конфиденциальных данных в результате кражи любая компания рискует прибыльностью бизнеса, репутацией и юридическими последствиями.

Международная компания в сфере кибербезопасности ESET, разрабатывающая системы DLP (Data Loss Prevention), провела исследование, согласно которому 80% компаний ежегодно сталкиваются с инцидентами информационной безопасности, включая утечки данных. Средний ущерб от утечки составляет 3,86 млн. долларов. При этом до 60% небольших фирм после существенного инцидента закрывают свой бизнес в течение полугода. Предприниматели лишаются баз данных контрагентов, проектной документации, прайс-листов — всего того, что сделано за многие годы усердного труда.

Далеко не всегда за катастрофическими утечками стоят злоумышленники или прямые конкуренты. Человеческий фактор актуален как для крупных корпораций, так и для компаний малого и среднего бизнеса. Потеря данных может стать результатом ошибки, некомпетентности или злонамеренных действий персонала. По статистике, около трети сотрудников хотя бы раз в своей карьере вредили работодателям: копировали данные, чтобы использовать на новом месте работы (40%), удаленно подключались к корпоративным ресурсам после увольнения (7%), уничтожали документы (5%). Кроме того, сотрудник может потерять интерес к текущей деятельности, активно искать новую работу или выполнять задания других фирм, использовать оборудование и ПО компании в личных целях.

DLP-решение ESET Safetica было разработано с учетом актуальных потребностей бизнеса. Новая версия 9.8 2021 года совмещает в себе кроссплатформенность, возможности мониторинга действий сотрудников и предотвращения утечки корпоративных файлов. Реализована защита данных для облачных накопителей на устройствах, например, OneDrive, Google Диск, Dropbox, Box и др. При этом заказчик сам выбирает сценарии использования антивирусных продуктов. Модули Safetica позволяют разным бизнесам управлять параметрами IТ-безопасности в зависимости от отраслевых особенностей. В одних компаниях необходим постоянный мониторинг рисков, связанных с персоналом и использованием нелицензионного ПО. В других — требуются гибкие политики DLP для защиты от утечек из баз данных, а также возможности шифрования и зонирования информации. Третьим важна безопасность мобильных устройств, аудит активности в приложениях и на web-сайтах.

Safetica закрывает проблемы человеческого фактора и помогает бизнесу стать эффективнее. Для оптимизации расходов на персонал есть функции учета времени и оценки работы каждого сотрудника. Также с помощью Safetica сотрудники учатся правильно и безопасно работать с конфиденциальными данными. Программное обеспечение не только выявляет подозрительные действия внутри компании, но и проводит глубокий анализ поведения пользователей корпоративных сетей. Это обеспечивает ясное понимание процессов внутри коллектива и выявляет проблемы при их наличии.

Развертывание передовых решений ESET Safetica не требует затрат на оборудование или дополнительных специалистов ИБ. Стоимость внедрения равна стоимости лицензии* и осуществляется за несколько часов силами IТ-отдела заказчика.

Статью подготовил Михаил Бочаров

* За подробностями о продукте и условиях приобретения вы можете обратиться к официальным партнерам ESET в Азербайджане, а также:

Андрей Рогулин, Business Development Manager ESET

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Руслан Шлегель, Business Development Manager ESET

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