Bakcell запускает интернет-пакет для работы и обучения онлайн

Принимая во внимание социальную важность дистанционной работы и обучения, а также повышенный спрос на услуги связи среди абонентов, компания Bakcell представила специальный пакет интернета для работы и обучения онлайн.

Так, благодаря новому пакету интернета «Онлайн работа и обучение», пользователи получили возможность с легкостью подключаться к онлайн митингам и урокам, в любом месте и с любого мобильного устройства. Новый пакет интернета подойдет даже самым активным пользователям, так как всего за 10 манатов в месяц, абоненты получат 40 гигабайтов интернет-трафика.

Новый пакет интернета можно использовать для работы с такими платформами как Skype, Zoom, MS Teams, и Go to Meeting.

Отныне, ученики и студенты, получающие образование дистанционно, а также абоненты, работающие удаленно, смогут воспользоваться всеми преимуществами лучшей мобильной сети в Азербайджане и получить лучший клиентский опыт на рынке.

Посетите https://www.bakcell.com/ru/online-edu-work чтобы получить более подробную информацию о пакете «Онлайн работа и обучение».

Отметим, что во время пандемии Covid-19, компания Bakcell внесла важный вклад в обеспечение высокого качества виртуального образования в стране, представив специальный тариф для учителей. Так, тысячи учителей получили бесплатный мобильный номер, бесплатные звонки между коллегами, 1 Гб интернета и 100 минут для звонков по всей стране всего за 5 манатов в месяц.

Bakcell продолжит делать все возможное, чтобы и дальше предоставлять своим клиентам максимум удобств и непревзойденный клиентский опыт.