«Azercell Telecom» вручил подарки школьникам, добившимся успеха на международных олимпиадах по информатике в 2020 году

Школьники, представившие нашу страну на различных международных олимпиадах по информатике в 2020 году, завоевали в общей сложности 10 медалей, в числе которых 1 золотая, 1 серебряная и 8 бронзовых медалей

Школьники, проходящие подготовку к Международным олимпиадам по информатике при поддержке ООО «Azercell Telecom» в рамках проекта, реализуемого Институтом образования Азербайджанской Республики, в течение прошедшего года неоднократно участвовали в престижных конкурсах и добились высоких результатов. Первым таким соревнованием в 2020 году была 16-я Международная Жаутыковская олимпиада, которая прошла в январе в Алматы (Казахстан). Абуталыб Намазов, ученик 11-го класса Республиканского физико-математического и информатического лицея Министерства образования, который в настоящее время учится в Массачусетском технологическом институте (MIT) завоевал золотую медаль. Мурад Эйнизаде, ученик 11-го класса того же лицея, который сейчас проходит обучение в Корейском институте науки и высоких технологий (KAIST) стал обладателем серебряной медали, а Азиз Гусейнов, ученик 10-го класса средней школы № 15 имени М.Азизбекова города Гянджа, получил бронзовую медаль.

Азербайджанские школьники также отличились среди участников из 33 стран на прошедшей в августе прошлого года Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике. Так, Мурад Эйнизаде, учащийся 11-го класса Республиканского физико-математического и информатического лицея Министерства образования, и Азиз Гусейнов, ученик 10-го класса средней школы № 15 имени М.Азизбекова города Гянджа, завоевали бронзовые медали на этом престижном конкурсе.

Члены азербайджанской команды, поддерживаемые Azercell, также завоевали 3 медали на 32-ой Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в сентябре в Сингапуре. Среди 350 участников три представителя азербайджана — Азиз Гусейнов, ученик 10-го класса средней школы № 15 имени М.Азизбекова города Гянджа, ученики Республиканского физико-математического и информатического лицея Министерства образования Абуталыб Намазов и Мурад Эйнизаде были награждены бронзовыми медалями.

Азиз Гусейнов также показал высокий результат на 12-м Международном осеннем турнире по информатике, который прошел в Шуменской области Болгарии. Он завоевал бронзовую медаль турнира, в котором приняли участие 403 участника из 17 стран.

Амин Джалилов, ученик 11-го класса Бакинской средней школы № 269, завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде Мегаполисов, которая проходила в Москве с 16 по 22 декабря 2020 года.

Следует отметить, что подготовка к Международным олимпиадам по информатике ведется с 2017 года при поддержке «Azercell Telecom». Оператор помог привлечь к участию в олимпиадах десятки студентов из разных регионов Азербайджана и столичных школ в рамках инициатив, направленных на повышение знаний и навыков молодежи. В рамках проекта, реализуемого совместно с Институтом образования Азербайджанской Республики, на сегодняшний день наши школьники стали обладателями 25 медалей по информатике, в числе которых 1 золотая, 6 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Столь успешные результаты, подтвержденные ростом количества и качества завоеванных медалей, еще раз доказывают, что инициативы по выявлению и поддержке талантливых школьников в области информатики дают реальные результаты. Напомним, что Azercell также выступил цифровым спонсором 31-й Международной олимпиады по информатике, которая прошла в нашей стране в 2019 году.

Образование, ключевой фактор устойчивого развития, является надежной основой здорового будущего каждого государства и общества. В этом заключается причина того, что Azercell является инициатором и участником различных проектов, направленных на образование и развитие молодежи, и всегда стремится поддерживать процесс подготовки профессиональных кадров.