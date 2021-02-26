Azercell представляет новый интернет-пакет для поклонников TikTok!

Лидирующий оператор мобильной связи страны ООО «Azercell Telecom» радует поклонников социальной сети TikTok, завоевавшей симпатии более 800 миллионов пользователей по всему миру. Мобильный оператор представляет специальный интернет-пакет для сервиса TikTok, сумевшего создать за короткое время резонанс в социальных медиа. С 23 февраля по 31 марта Azercell делает приложение TikTok более доступным в рамках нового пакета и предлагает 1GB интернет-трафика всего за 2 AZN.

Напомним, что TikTok — это социальная сеть, которая пользуется огромной популярностью среди молодежи, позволяя создавать и выкладывать короткие видеоролики, накладывать на них музыку, а также фильтры. Воспользоваться приложением по сниженной цене очень просто: достаточно отправить ключевое слово T на короткий номер 2525.

Отметим, что «Интернет-пакет для TikTok» могут заказать только абоненты, подписанные на месячные интернет пакеты Azercell.

Не упустите возможность воспользоваться любимой социальной сетью на более выгодных условиях с Azercell!

Для получения подробной информации о месячных интернет-пакетах Azercell перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/internet-pack/monthly.html, для дополнительной информации об «Интернет-пакете TikTok» просим перейти на страницу https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/internet/tiktok-data-pack.html.