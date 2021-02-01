01.02.2021

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Azercell Бизнес предлагает новый безлимитный интернет для корпоративных клиентов

Принимая во внимание растущий спрос на мобильный интернет, Azercell Бизнес впервые в стране разработал уникальное предложение для корпоративных абонентов с опцией неограниченного использования интернет трафика. Новые безлимитные интернет-пакеты GigaMax, разработанные для удовлетворения бизнес-потребностей абонентов, позволяют загружать и скачивать большие объемы данных, проводить видеоконференции и виртуальные встречи, а так же пользоваться интернетом с высокой скоростью и минимальными задержками. Безлимитные интернет-пакеты открывают возможность пользоваться интернетом по доступной цене, не беспокоясь об объеме трафика, а так же о непредвиденных расходах.

Новый продукт, представленный впервые в стране Azercell Бизнес-ом, предлагается корпоративным абонентам в виде трех интернет-пакетов с учетом различных требований к мобильному интернету:

GigaMax, быстрый доступный и безлимитный интернет-пакет со скоростью до 1 Мбит/с, предлагается абонентам всего за 9,90 AZN в месяц. Этот пакет является идеальным вариантом для веб-сёрфинга, онлайн мессенджеров, управления электронной почтой и других основных бизнес-потребностей, связанных с интернетом.

GigaMax + это безлимитный интернет-пакет,  на который вы можете полностью положиться,  оставаясь на связи и контролируя свой бизнес, где бы вы ни находились. Данный пакет позволяет вам использовать высокоскоростной интернет со скоростью до 5 Мбит/с всего за 19,90 AZN в месяц. GigaMax + удобен для обмена и передачи объемных файлов различного типа,  а так же для управления веб-ресурсами вашей компании и её присутствия в соц-сетях.

GigaMax Pro, интернет-пакет, полностью отвечающий требованиям вашего бизнеса, предоставляет вам максимальную скорость и безлимитный интернет всего за 49,90 манатов в месяц. В рамках этого пакета абоненты могут в полной мере воспользоваться всеми возможностями мобильного интернета для дальнейшего развития своего бизнеса.

Теперь корпоративные абоненты Azercell Бизнес смогут получить доступ к неограниченным возможностям интернета, не беспокоясь об объеме загружаемых данных, поскольку отсутствие ограничений означает удобство, контроль расходов мобильного трафика и отсутствие беспокойства по поводу объема передаваемых данных. Выбирая безлимитные интернет-пакеты Gigamax, абоненты Azercell Бизнес смогут более эффективно и практично поддержать цифровую трансформацию своего бизнеса.

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