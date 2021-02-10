Audi представила электрический седан e-tron GT стоимостью от 99800 евро

Компания Audi анонсировала седан на электрической тяге e-tron GT, основой которого стала платформа Porsche Taycan. Концепт электромобиля был представлен еще в 2018 году.

Стандартная версия Audi e-tron GT оснащена силовой установкой на 350 кВт (около 470 л.с.), а в режиме Overboost этот показатель возрастает до 522 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 сек, максимальная скорость — 245 км/ч.

Более мощная версия e-tron GT RS развивает до 440 кВт мощности (около 590 л.с.), в режиме Overboost – 637 л.с. Модель разгоняется до 100 км/ч всего за 3,3 сек, а максимальная скорость равна 250 км/ч.

Обе модели получили двухмоторную полноприводную силовую установку, которая питается от аккумулятора на 93 кВт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки с рабочим напряжением 800 Вольт. По заявлению Audi, всего за пять минут зарядки можно восстановить энергию в количестве, достаточном для преодоления 100 км. На полном заряде автономность e-tron GT составляет до 383 км, а для e-tron GT RS заявлен показатель в 373 км.

В салоне электромобиля предусмотрена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а также сенсорный экран диагональю 10,1 дюйма с новейшей версией информационно-развлекательной системы Audi. Новинки оснащаются модулями беспроводной связи LTE Advanced и Wi-Fi, а также системой навигации на основе картографического сервиса Here. С помощью мобильного приложения водитель может управлять дверными замками и другими функциями электрокара.

Audi e-tron GT поступит в продажу на европейском рынке весной этого года. Цена базовой модели начинается с отметки 99800 евро, а e-tron GT RS – от 138200 евро. Позднее в этом году электромобиль поступит на рынок США.