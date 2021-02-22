«Asan İmza» была включена в лучшие практики всемирного доклада

Азербайджанский мобильный идентитет «Asan İmza» был включен в лучшие практики всемирного доклада «Предоставление голоса цифровым идентитетам всего мира», опубликованном Secure Identity Alliance совместно с OnePoint.

Secure Identity Alliance (SIA) в сотрудничестве с OnePoint подготовили доклад «Предоставление голоса цифровым идентитетам всего мира», в котором было отображено текущее состояние осуществляемых под руководством правительства проектов цифрового и мобильного идентитета во всем мире.

Этот проект преследовал несколько целей. Во-первых, необходимо было обозначить особенности различных схем цифровых идентитетов, а также изучить инновационные практики, методы управления и процессы, выбор технологий и стратегии выхода на рынок. Во-вторых, понять, что является движущей силой в процессе принятия решений и преимущества использования лучших практик, предоставленных ключевыми игроками рынка. В отчете были собраны ключевые идеи и опыт, полученный из официальных и задокументированных аналитических источников, а также перекрестный анализ, состоящий из 25 интервью с ключевыми международными участниками и представителями из разных стран.

В этом визуальном докладе были указаны инновационные модели, извлеченные уроки и опыт передовых участников, а также был проведен анализ ID проектов и моделей со всех стран, включая примеры лучших практик из США, Канады, Австрии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Дании, Эстонии, Азербайджана, Индии, Сингапура, и многих других.

По словам Янника Рагонно (Yannick Ragonneau), партнера компании OnePoint: «По мере того как транзакции переходят из физического мира в цифровой, надежный цифровой идентитет становится краеугольным камнем для нового и расширяющегося спектра общественных услуг. В этом отчете мы предоставляем право голоса руководителям со всего мира в самых инновационных и сложных проектах в области идентитета, и руководствуемся применяемыми практическими идеями и перспективами, для того, чтобы показать государственным и частным управленцам, как это возможно воплотить в жизнь».

Азербайджанский мобильный идентитет «Asan İmza» был представлен как пример лучшей практики в двух областях: цифровая инклюзивность и тренд перехода цифрового идентитета на мобильные устройства. В первой категории Азербайджан был отмечен наряду с Францией и Австралией,где отдельно было отмечено азербайджанское решение интеграции мобильного идентитета с голосовым обслуживанием, разработанного для обеспечения цифровой инклюзивности при предоставлении государственных услуг. Во второй категории, «Думай Мобильно» (Think Mobile First), азербайджанское решение «Asan İmza» на основе SIM-карты было отмечено наряду с Лихтенштейном и Италией.

Многие эксперты в этом отчете признают, что будущее идентитета — в мобильных устройствах. Благодаря достижениям при внедрении мобильного идентитета Азербайджан был включен в список стран лидеров этого направления.

«Так как внедрение цифрового идентитета сейчас находится на переломном этапе, к 2024-ому году мобильный идентитет должен стать основным цифровым источником регистрации, проверки и аутентификации для более чем 3 миллиардов человек», — сказала Кристен Тейрас (Kristen Teyras), председатель рабочей группы SIA Digital ID, ссылаясь на недавние исследования, проведенные Juniper Research. Руководствуясь примерами, приведенными в отчете, она отметила, что «Поддерживающие как онлайн, так и оффлайн идентификацию технологии мобильного идентитета нового поколения уже помогают в продвижении новой эры надежных инновационных цифровых услуг, которые меняют вектор взаимодействия людей с государственными и частными секторами».

Этот доклад является результатом совместной работы организаций Secure Identity Alliance (SIA) и OnePoint:

SIA — это некоммерческая организация, которая объединяет государственные, частные и неправительственные организации для содействия международному сотрудничеству в предоставлении законного и надежного идентитета, а также развития инклюзивных услуг цифрового идентитета для всего населения.

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