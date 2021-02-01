Apple выпустила расширение Chrome для паролей iCloud в Windows

Компания Apple выпустила официальное расширение браузера Chrome в версиях Windows и macOS.

Теперь пароли iCloud можно легко сохранять и использовать не только в macOS, но и на компьютерах с Windows в браузере Chrome.

Для тех, кто использует Chrome в качестве браузера и связку ключей iCloud вместо специального менеджера паролей, это может значительно упростить переключение между компьютерами с macOS и Windows.

Особенно это удобно для тех, кто использует Safari для автоматического создания сложных паролей. Теперь они будут доступны и в Chrome. Созданные в Chrome для Windows пароли также синхронизируются с iCloud, а затем станут доступны на устройствах Apple.

Расширение iCloud Passwords (Пароли iCloud) уже доступно для бесплатной загрузки в магазине Chrome Web Store.