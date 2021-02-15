Apple планирует выпустить iPhone 13 Mini, несмотря на плохие продажи предшественника

На прошлой неделе стало известно, что компания Apple прекратит производство iPhone 12 mini во втором квартале этого года, так как его продажи продолжают падать. В январе этого года было продано всего 5 % iPhone 12 mini от всей линейки iPhone 12.

По данным инсайдеров, Apple объяснила провал нынешней мини-версии флагмана не слабостью аппарата, а более дешевым iPhone SE (2020).

Судя по последним утечкам, вопреки низкому спросу на iPhone 12 mini, компания планирует выпустить iPhone 13 Mini осенью 2021 года. Но Apple не намерена выпускать iPhone SE (2021), что может положительно сказаться на продажах грядущего iPhone 13 Mini. У пользователей, которые предпочитают компактные смартфоны, просто не будет другого выбора.

Даже если компания выпустит условный iPhone SE Plus, то он, в силу своих размеров, будет скорее конкурировать с iPhone 12S или 12S Pro.