Apple Maps в iOS 14.5 позволяет пользователям сообщать о ДТП, скоростных ловушках и препятствиях на дороге

Приложение Apple Maps теперь позволяет пользователям сообщать о различных происшествиях, скоростных ловушках и препятствиях, которые они обнаружили на своем пути.

В настоящее время эта функция доступна только пользователям бета-версии iOS 14.5.

Принцип работы новой функции аналогичен функциям отчетов пользователей, которые есть в Waze и Google Maps. Достаточно нажать на кнопку Report в нижнем трее и указать тип происшествия или препятствия. Также это можно сделать при помощи Siri. Необходимо сказать «Hey Siri, there’s an accident» и голосовой помощник отправит отчет. Функция работает и в режиме CarPlay.