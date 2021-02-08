AnTuTu опубликовала рейтинги производительных флагманов и смартфонов среднего класса января 2021 года

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам января 2021 года.

Лидерами рейтинга самых производительных флагманов стали устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888.

Первое место занял смартфон iQOO 7, набравший 728784 баллов. На втором разместился Xiaomi Mi 11 — результат составил 705593 баллов. На третьей позиции – Huawei Mate 40 Pro+ (702553 балла).

В Топ-10 также вошли Huawei Mate 40 Pro (688043), OPPO Reno5 Pro+ (671249), iQOO 5 (665959), Redmi K30S Supreme Edition (664993), iQOO 5 Pro (664252), Vivo X50 Pro+ (663766) и Xiaomi 10 Supreme Edition (661087).

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса, как и в прошлом месяце, возглавил Redmi 10X 5G — 401389 баллов. Второе место занял Redmi 10X Pro 5G (398246), третье — Huawei nova 7 (395463).

Далее идут Huawei nova 7 Pro (394913), Honor 30 (390862), Honor X10 (361347), Huawei nova 7 SE (352728), OPPO Reno5 5G (349329), Redmi Note 9 Pro 5G (347876) и Realme Q2 Pro 5G (337545).