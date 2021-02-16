Американская часть бизнеса TikTok останется принадлежать китайцам

Китайская компания ByteDance отказалась от планов продавать американский бизнес TikTok. Изначально сделку обсуждали с Oracle и Walmart. Разговоры о продаже американской части TikTok были инициированы в связи с требованиями бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Business Insider. Но так как он и его администрация покинули Белый дом, в подобном шаге больше нет никакого смысла. По словам источника, один из основателей Oracle был сторонником Трампа, потому продажа TikTok именно этой компании пошла бы на пользу ByteDance.

ByteDance по-прежнему ведет переговоры с правительством США, однако источник из китайских регулирующих органов сообщает, что правительство страны разработало определенные правила, которые должны быть учтены в случае продажи TikTok.

В первую очередь, это то, что ByteDance не может передать США алгоритмы, лежащие в основе TikTok. Согласно новому китайскому законодательству, продажа любых программных алгоритмов, разработанных в стране, должна быть одобрена регулирующими органами. Второе правило сделки — продажа TikTok не может рассматриваться как «преклонение колен» перед правительством США, поскольку это может послужить плохим примером для других китайских компаний.