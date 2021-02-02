Amazon представила проект штаб-квартиры в Арлингтоне

Американский интернет-гигант Amazon собирается построить три 22-этажных офиса и небольшие торговые здания, с парковкой на 950 велосипедов и местом для выгула собак. Центральным элементом комплекса станет четвертая башня, получившая название Helix. В ней будет две спиральные пешеходные дорожки с деревьями. Кампус будет частью района, а не изолированным пространством.

Офисы и торговые здания рассчитаны на 13 тысяч сотрудников. В этот проект, который станет частью кампуса Amazon в Вирджинии, рассчитанного на 25000 человек, компания планирует инвестировать 2,5 млрд. долларов за 10 лет. Компания рассчитывает, что офисы будут важной частью корпоративной культуры и после окончания пандемии, пишет WSJ. Однако растущая популярность удаленной работы повлияла на планы компании, которая теперь планирует сделать больше мест для совместной работы и встреч. Срок начала строительства назначен на 2025 год.