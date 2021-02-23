Акции Tesla упали в связи со снижением стоимости биткоина

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) на этих выходных высказал мнение, что биткоин и Ethereum переоценены, хотя его компания вложила в январе в покупку биткоинов 1,5 млрд. долларов. Маск назвал это решение достаточно рискованным. Январские инвестиции в биткоин сделали Маска самым богатым человеком мира.

Но состояние Маска снизилось из-за падения акций Tesla – в понедельник по результатам торгов они упали на 8,55%. Их цена опустилась до 714,5 долларов. Это крупнейший обвал для компании за пять месяцев. За один день Маск, которому принадлежит 21% акций компании, потерял 15 млрд. долларов собственного капитала.

Обвал может быть косвенно связан и с резким снижением стоимости биткоина. Быстро дорожавшая в последнее время криптовалюта за 22-23 февраля потеряла больше 10% своей стоимости – ее отметка упала ниже 50 тыс. долларов. Криптовалюта Ethereum за сутки потеряла более 15% стоимости, подешевев с 1892 до 1546 долларов за единицу.

Отметим, что падение котировок Tesla автоматически бьет по остальным производителям электромобилей, в частности, в понедельник акции других производителей электрических автомобилей тоже существенно снизились.

Снижение капитализации Tesla вернуло на первое место в списке самых богатых людей мира главу компании Amazon Джеффа Безоса, несмотря на то, что в понедельник на падении акций Amazon он потерял 3,7 млрд. долларов.