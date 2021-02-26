86-дюймовый телевизор Redmi MAX стоит 1240 долларов

Бренд Redmi представил новый smart-телевизор Redmi MAX TV. Панель имеет диагональ 86 дюймов и соответствует формату 4К с обязательной заводской калибровкой (значение Delta E не превышает 2 единиц). Дисплей занимает 97,25% площади фронтальной панели. Угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов. Новинка обладает высокой частотой обновления — 120 Hz. Заявлен охват 92% цветового пространства DCI-P3. Отмечается поддержка технологий MEMC и HDR10+.

В основе Redmi MAX TV лежит процессор (модель не названа) с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A73 и графическим ускорителем ARM Mali-G52 MC1. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, вместимость встроенного флеш-накопителя — 32 Gb.

В оснащение входят двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, контроллер Bluetooth 5.0, инфракрасный порт, два разъема USB Type-A, интерфейсы S/PDIF и Ethernet, а также три порта HDMI, один из которых соответствует стандарту 2.1. Есть аудиосистема с двумя динамиками мощностью 12,5 Вт каждый. Имеется поддержка технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Работает новинка под управлением MIUI for TV 3.0.

Стоимость smart-телевизора Redmi MAX TV составляет 1240 долларов, в продажу поступит 4 марта.