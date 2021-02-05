5G-модем Qualcomm Snapdragon X65 обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с

Компания Qualcomm сегодня представила 5G-модем нового поколения Snapdragon X65.

Сообщается, что новый модем будет значительно быстрее и обеспечит скорость передачи данных до 10 Гбит/с как в автономных (SA), так и неавтономных (NSA) 5G-сетях. Новинка стала первым в мире 5G-модемом, обеспечивающим столь высокую скорость передачи данных.

Еще одним важным нововведением стала поддержка спецификации 3GPP Release 16. Это так называемая «фаза 2 5G», которая призвана усовершенствовать подключение по технологии Massive MIMO, улучшить энергопотребление и многое другое. Qualcomm отмечает, что архитектура модема X65 может обновляться, позволяя со временем добавлять новые функции и возможности. Это поможет устройствам оставаться актуальными дольше.

Модем Snapdragon X65 5G получил улучшенный антенный модуль mmWave четвертого поколения QTM545, более мощный и в то же время менее энергозатратный.

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Кроме того, Qualcomm представила «ИИ-технологию настройки антенны», которая должна значительно повысить производительность благодаря искусственному интеллекту. В частности, компания заявляет, что модем сам определяет перекрытие антенн руками пользователя смартфона и, в соответствии с этим, перенаправляет сигнал на свободные антенны для сохранения максимальной стабильности соединения и скорости.

В готовых устройствах модем Qualcomm Snapdragon X65 появится только к концу 2021 года.