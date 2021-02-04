4 марта пройдет онлайн-конференция «Кибербезопасность, цифровое будущее и другие тренды 2021 года на рынке IТ»

Вступая в 2021 год необходимо выстраивать грамотный вектор развития бизнеса. По оценкам авторитетных аналитических агентств, COVID-19 задал в предыдущем году тренд на повсеместное развитие ИТ, что будет актуальным и в ближайшие годы. Цифровая трансформация в мире, и в Азербайджане, в частности, становится не просто трендом. В текущих реалиях она является частью бизнес-процессов и важна для эффективного развития государства и бизнеса.

Какие основные тренды ждут нас в текущем году?

Интеллектуальное цифровое рабочее пространство;

IТ-наследие пандемии: IТ-директора продолжат искать возможности для создания устойчивых цифровых инфраструктур;

Отказоустойчивость — центральный элемент;

Переход к автономным IТ-операциям;

Кибербезопасность — неизменный тренд на рынке IТ.

Об этих и других трендах мы поговорим на онлайн-конференции «Кибербезопасность, цифровое будущее и другие тренды 2021 года на рынке IТ», которая пройдет 4 марта для партнеров Axoft в Азербайджане. Компании поделятся актуальной информацией и инструментами, которые помогут оптимизировать ваши бизнес-процессы с помощью сервисов Axoft, а также получить практические рекомендации от ведущих производителей в области кибербезопасности и развития IТ-технологий — GFI Software, Ivanti, CommuniGate Systems и ESET.

Дата мероприятия: 4 марта. Время проведения: с 11:00 до 13:00 по бакинскому времени.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. После рассмотрения заявки вам будет выслана ссылка на web-трансляцию. Пройти регистрацию можно по этой ссылке. При возникновении вопросов просьба обращаться к организаторам: +994504001122 или [email protected].