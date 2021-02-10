10 Android-смартфонов по версии AnTuTu, которыми больше всего довольны пользователи

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг Android-смартфонов, составленный по итогам января 2021 года.

Рейтинг составлен на основе позитивных отзывов пользователей, а не виртуальных баллов в тестировании производительности.

Устройством, которым больше всего довольны пользователи, стал смартфон Meizu 17 Pro на базе процессора Snapdragon 865. Модель набрала 97,93%. Второе место занял Huawei Mate 40 с чипом Kirin 9000E 5G — 97,89%. Замыкает тройку лидеров прошлогодний смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra 5G — 97,75%

В Топ 10 также вошли модели Honor 30 Pro+ (97,52%), Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (97,22%), Meizu 17 (96,48%), Vivo X50 Pro+ (94,85%), Huawei P40+ (94%), Huawei Mate 30 5G (93,59%) и OPPO Reno5 Pro+ 5G (93,55%).