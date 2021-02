Минобороны США занесло Xiaomi в санкционный список CCMC

Расширив список компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военной отраслью — «коммунистические китайские военные компании», бывшая администрация Трампа внесла в него еще девять китайских корпораций. До ухода в отставку Дональд Трамп, успел занести в черный список и компанию Xiaomi. Небезызвестная Xiaomi, является третьим по величине производителем смартфонов в мире и вторым в Китае, а такое положение дел, сразу же сказалось на финансовом положении компании. Так акции Xiaomi Corp. упали на рекордные 10% после данного заявления. К моменту публикации ценные бумаги компании частично «сдали» свои позиции и их цена составила 29,30 гонконгского доллара против 32,65 накануне. Отметим, что акции FIH Mobile Ltd., которая помогает бренду собирать смартфоны, упали почти на 14%. А поставщики компонентов, включая Largan Precision Co., Sunny Optical Technology Group Co. и AAC Technologies Holdings Inc, также отыграли свои позиции за прошедшую неделю.

По мнению глобального информационного агентства Reuters, внесение Xiaomi и ряда других китайских производителей в список «нежелательных» компаний — это не что иное как попытка Трампа ужесточить торговую войну с Китаем. Таким образом экс-президент хочет подорвать развитие технологического сегмента в Китае, накаляя отношения с Пекином и ужесточая репрессии против китайских корпоративных интересов. Так ранее под санкции попадали и другие технологические гиганты, в том числе бренд Huawei. Это привело к тому, что вендор был вынужден прекратить сотрудничество со многими американскими компаниями, в том числе и Google, что в свою очередь вызвало отказ от использования операционной системы Android в гаджетах Huawei.

Напомним, что компания Xiaomi была основана миллиардером-предпринимателем Лей Цзюнем около 10 лет назад, при этом американский производитель микросхем Qualcomm Inc. был одним из первых ее инвесторов. За прошедшие годы компания сильно разрослась, попав на рынки Европы и Индии, а также став одним из наиболее узнаваемых брендов страны. Но даже не смотря на такой успех, инвесторы могут быть крайне обеспокоены сложившейся ситуацией, а также последствиями «преследования» Министерством обороны США Huawei. Ведь из-за того, что компания была, была отрезана от американских поставщиков, бренд был вынужден продать свой бизнес по производству смартфонов Honor. Но в отличие от Huawei, пока Xiaomi не перекрыли возможности к торговому сотрудничеству с Google и Qualcomm. Однако американским инвесторам запретили вкладываться в Xiaomi, а также обязали избавится от акций кампании до 11 ноября 2021 года. А самое главное, если запрет не будет отменен, то производителя смартфонов могут исключить из бирж США и из глобальных эталонных индексов. Пока ситуация крайне нестабильная, чем завершится данная история покажет будущее.