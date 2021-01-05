Завершена сделка по продаже бизнеса по производству фотокамер Olympus

Компания Olympus завершила передачу подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны, фонду Japan Industrial Partners (JIP). Название Olympus для этого бизнеса больше не используется, теперь он называется OM Digital Solutions.

В состав OM Digital Solutions вошли отделы разработки и продаж, которые будут расположены в штаб-квартире в Токио. Производство продукции будет продолжено на мощностях, ранее принадлежавших Olympus и расположенных во Вьетнаме. Новая компания, в которой насчитывается около 2 тыс. сотрудников по всему миру, будет выпускать цифровые фотоаппараты, сменные объективы, цифровые диктофоны и сопутствующие изделия. Также она продолжит оказывать поддержку существующим пользователям продукции Olympus.

Свою первую камеру Olympus выпустила в 1936 году. Теперь основной деятельностью для компании останется производство медицинского и научного оборудования.