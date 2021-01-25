25.01.2021

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Загрузки ICQ в Гонконге выросли в 35 раз

ICQ

На фоне изменений правил конфиденциальности WhatsApp, среди жителей Гонконга резко взлетела популярность мессенджера ICQ.

С 5 по 12 января количество скачиваний выросло в 35 раз – с 200 до 7000. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Sensor Tower.

Представитель ICQ сообщил, что объем загрузок в Гонконге за указанный период превысил число скачиваний за весь четвертый квартал прошлого года. Кроме этого, поисковые запросы «ICQ» достигли рекорда за последние 10 лет.

Отмечается, что пользователям Гонконга «не нравятся попытки Facebook выслужиться перед властями Китая». Кроме того, пользователи переходят на ICQ из чувств ностальгии.

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