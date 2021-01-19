Xiaomi выпустила smart-камеру наблюдения с распознаванием лиц

Компания Xiaomi выпустила новый продукт для умного дома — камеру видеонаблюдения под названием Mijia Smart Camera AI Exploration Edition. Новая камера приходит на смену модели Mijia Smart Camera, которая была выпущена в 2019 году.

Устройство построено на базе интеллектуального процессора 4T, который имеет расширенные возможности распознавания. Камера позволяет распознавать не только лица людей, но и животных, попавших в поле зрения объектива, а также автоматически начинать видеозапись.

В новой камере установлен 3 Мп датчик изображения разрешением 2304 x 1296 пикселей. Есть ночной режим и трансляция в реальном времени на мобильное устройство. В конструкции новинки используется двухмоторная поворотная система, обеспечивающая угол обзора 360° по горизонтали и 118° по вертикали.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Просматривать видеоматериалы можно на смартфоне или планшете через мобильное приложение Mijia.

В продажу устройство поступит 20 января по цене 61 доллар.