Xiaomi анонсировала новую технологию беспроводной зарядки Mi Air Charge

Компания Xiaomi сегодня анонсировала новую технологию беспроводной зарядки следующего поколения Mi Air Charge. Она позволяет заряжать одновременно несколько устройств на расстоянии до нескольких метров без использования кабелей или подставки для беспроводной зарядки. Об этом сообщается на сайте компании.

При помощи пяти встроенных антенн специальное устройство будет определять местоположение гаджета в комнате. Затем Mi Air Charge заряжает его, передавая миллиметровые волны через 144 встроенные антенны. Для приема сигнала устройства Xiaomi будут оснащаться двумя датчиками — маяком для определения положения в комнате и антенной решеткой для приема волн и их преобразования.

Xiaomi заявляет, что на данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств на большом расстоянии при максимальной мощности 5 Вт на каждое устройство. При этом физические препятствия не снижают ее эффективность.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По словам Адама Цзэн Сюэчжуна (Adam Zeng Xuezhong), нового главы мобильного подразделения Xiaomi, в будущем планируется заряжать носимые устройства, такие как smart-часы и фитнес-трекеры, с помощью технологии Mi Air Charge Technology. Ожидается, что новая технология также позволит заряжать другие небольшие домашние устройства, такие как колонки и настольные лампы.

Компания пока не называет сроки выхода каких-либо продуктов с использованием этой технологии.