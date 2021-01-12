Windows-планшет HP Elite x2 G8 получил 3К-дисплей и отсоединяемую клавиатуру

В рамках выставки CES 2021 компания HP представила Windows-планшет Elite x2 G8 с поддержкой стилуса и удобной клавиатурой на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

Устройство оснащено 13-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Будут предложены панели с разрешением 1920 × 1280 пикселей или матрица формата 3К (3000 × 2000 пикселей). Кроме того, у покупателей есть выбор между дисплеем с яркостью до 400 кд/м² или моделью SureView с яркостью до 1.000 кд/м². Защиту дисплея обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Одной из главных особенностей Windows-планшета Elite x2 G8 стала оригинальная конструкция с откидной подставкой. Устройство можно использовать как отдельно, так и в сочетании с клавиатурой и подставкой — в таком случае он превращается в замену ноутбука.

В зависимости от комплектации применяется процессор Core i3, Core i5 или Core i7 11-го поколения. Объем оперативной памяти LPDDR4x достигает 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя M.2 PCIe NVMe — 2 Tb.

Установлена аккумуляторная батарея емкостью 47 Втч. Время автономной работы производитель не указывает. В оснащение входят контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Опционально допускается установка модуля 4G/LTE для подключения к сотовым сетям. Есть два порта Thunderbolt 4, один USB-C, 3,5-мм гнездо для наушников, основная камера 8 Мп, фронтальная камера, аудиосистема Bang & Olufsen с двумя динамиками. Габариты составляют 289,3 × 215,8 × 8,8 мм (14,1 мм с клавиатурой), вес — от 1,17 кг. Установлена операционная система Windows 10 Pro. Фирменный стилус HP Active Pen G3 приобретается отдельно.

Стоимость планшета HP Elite x2 G8 будет объявлена позднее. Начало продаж намечено на апрель.