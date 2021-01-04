04.01.2021

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WhatsApp получит много новых функций в этом году

WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp готовит множество улучшений для мессенджера, которые затронут его различные функции, в том числе голосовые звонки и видеовызовы, резервное копирование истории чатов, управление контактами и другие. Также ожидается появление новых стикеров.

Одна из новых функций позволит пользователям присоединяться к уже начатым групповым звонкам (в настоящее время этого сделать нельзя). Упоминание об этой функции обнаружили энтузиасты в процессе изучения кода последних бета-версий мобильных приложений WhatsApp. Предполагается, что присоединяться к уже начатым групповым звонкам смогут пользователи мессенджера на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.

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