WhatsApp получит много новых функций в этом году

Команда разработчиков WhatsApp готовит множество улучшений для мессенджера, которые затронут его различные функции, в том числе голосовые звонки и видеовызовы, резервное копирование истории чатов, управление контактами и другие. Также ожидается появление новых стикеров.

Одна из новых функций позволит пользователям присоединяться к уже начатым групповым звонкам (в настоящее время этого сделать нельзя). Упоминание об этой функции обнаружили энтузиасты в процессе изучения кода последних бета-версий мобильных приложений WhatsApp. Предполагается, что присоединяться к уже начатым групповым звонкам смогут пользователи мессенджера на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.