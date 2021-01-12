Western Digital представила портативные SSD вместимостью 4 Tb

Компания Western Digital на выставке CES 2021 представила семейство карманных твердотельных накопителей (SSD) для различных категорий пользователей. Все новинки имеют вместимость 4 Tb.

Был представлен новый накопитель SanDisk Extreme Pro Portable SSD. Изделие заключено в прочный корпус, благодаря чему не боится падений с двухметровой высоты. Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP55. Заявленные скорости чтения и записи достигают 2000 Мбайт/с. Стоимость составит 900 долларов.

Другая представленная модель — накопитель SanDisk Extreme Portable SSD с аналогичной устойчивостью к внешним воздействиям, но меньшим быстродействием. У него скорость чтения составляет до 1050 Мбайт/с, скорость записи — до 1000 Мбайт/с. Стоимость – 700 долларов.

Геймерам адресован 4-терабайтный накопитель WD_Black P50 Game Drive SSD. Он подходит для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 4 и Xbox One. Скорость чтения достигает 2000 Мбайт/с. Цена устройства – 750 долларов.

Также был представлен портативный накопитель My Passport SSD from WD. Он не боится падений с высоты до 1,98 м. Скорость чтения — до 1050 Мбайт/с, скорость записи — до 1000 Мбайт/с. Стоимость – 680 долларов.