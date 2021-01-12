Vivo Y31s — первый смартфон на базе Snapdragon 480

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня под названием Y31s. Аппарат оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и соотношением сторон 20:9. Экран занимает 90,61% площади фронтальной панели.

Vivo Y31s стал первым смартфоном в мире, построенным на базе мобильной платформы Snapdragon 480, архитектура которой включает восемь ядер Kryo 460 (2 GHz), графический ускоритель Adreno 619 и 5G-модем. Чип разработан специально для доступных смартфонов с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти LDDR4X составляет 6 Gb, вместимость накопителя стандарта UFS 2.1 – 128 Gb.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп и 2 Мп (датчик глубины). 8 Мп селфи-модуль расположен в каплевидном вырезе экрана.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В оснащение входят двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, порт USB Type-C, 3,5 мм аудиоразъем и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 164,15 х 75,35 х 8,40 мм, вес — 185,5 гр. Работает новинка под управлением прошивки Funtouch OS 10.5 на базе Android 11.

Смартфон Vivo Y31s в сером, красном и градиентном оттенках корпуса поступит в продажу 15 января по стоимости 262 доллара.