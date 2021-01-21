Vivo Y31 (2021): недорогой смартфон с Snapdragon 662 и 48 Мп камерой

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Y31 (2021). Аппарат получил 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом для селфи-модуля.

Применяется процессор Snapdragon 662. Чип содержит восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, вместимость флеш-модуля – 128 Gb.

Тройная основная камера содержит 48 Мп датчик (f/1,8), 2 Мп (f/2,4) макромодуль и 2 Мп (f/2,4) датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2,0).

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. В оснащение входят Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, GLONASS, GALILEO, порт USB Type-C, слот для карты microSD, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм гнездо для наушников. Смартфон использует операционную систему Funtouch OS 11 на основе Android 11. Габариты составляют 163.9 x 75.3 x 8.4 мм, вес – 188 гр.

Стоимость Vivo Y31 (2021) — 225 долларов. Доступны цветовые исполнения корпуса Racing Black и Ocean Blue.