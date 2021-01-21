Vivo X60 Pro+: флагманский смартфон с Snapdragon 888 и оптикой Zeiss

Компания Vivo представила новый флагманский смартфон Vivo X60 Pro+. Аппарат оснащен 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем формата Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Hz. Соотношение сторон составляет 19,8:9. Максимальная яркость — 1300 кд/м2. Есть поддержка HDR10. В область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон построен на базе мощного процессора Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 128 или 256 Gb.

Основная камера получила четыре датчика: 50 Мп блок с сенсором Samsung GN1 (f/1,57, оптическая стабилизация изображения и оптика Zeiss), 48 Мп модуль с датчиком Sony IMX598, ультраширокоугольной оптикой (114 градусов) и оптической стабилизацией, портретный модуль на 32 Мп (f/2,08) и перископный модуль на 8 Мп (оптическая стабилизация, 5-кратный оптический зум и 60-кратный цифровой зум). Фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА·ч с поддержкой 55-ваттной быстрой подзарядки. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C. Габариты составляют 158,59 × 73,35 × 9,10 мм, вес — 190 гр. На аппарат установлена операционная система OriginOS 1.0 на основе Android 11.

Стоимость смартфона Vivo X60 Pro+ в версии 8/128 Gb памяти составляет 774 доллара. А модификация 12/256 Gb будет предложена за 928 долларов. Устройство уже доступно для предварительного заказа, а продажи начнутся 30 января.