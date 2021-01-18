18.01.2021

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Virgin Orbit впервые вывела спутники на околоземную орбиту, используя систему воздушного старта

Virgin Orbit

Компания Virgin Orbit впервые успешно вывела на околоземную орбиту спутники с помощью собственной ракеты-носителя LauncherOne. Вместо традиционного наземного космодрома компания использовала специально модифицированный лайнер Boeing 747-400. Полезная нагрузка включала девять небольших спутников, подготовленных NASA и несколькими университетами.

По предварительным подсчетам использование системы воздушного старта снизит стоимость вывода небольших спутников на околоземную орбиту. Также преимуществом является широкий выбор точек, откуда выполняется запуск. Virgin Orbit планирует осуществлять подобные запуски спутников с аэродромов США, Японии и Великобритании.

Предыдущий полет в мае прошлого года завершился неудачно: спустя несколько минут после старта система автоматически отключила двигатели первой ступени, и ракета разбилась.

 

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