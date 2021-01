Virgin Orbit впервые вывела спутники на околоземную орбиту, используя систему воздушного старта

Компания Virgin Orbit впервые успешно вывела на околоземную орбиту спутники с помощью собственной ракеты-носителя LauncherOne. Вместо традиционного наземного космодрома компания использовала специально модифицированный лайнер Boeing 747-400. Полезная нагрузка включала девять небольших спутников, подготовленных NASA и несколькими университетами.

Payloads successfully deployed into our target orbit! We are so, so proud to say that LauncherOne has now completed its first mission to space, carrying 9 CubeSat missions into Low Earth Orbit for our friends @NASA. #LaunchDemo2

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021