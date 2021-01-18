Virgin Orbit впервые вывела спутники на околоземную орбиту, используя систему воздушного старта

Компания Virgin Orbit впервые успешно вывела на околоземную орбиту спутники с помощью собственной ракеты-носителя LauncherOne. Вместо традиционного наземного космодрома компания использовала специально модифицированный лайнер Boeing 747-400. Полезная нагрузка включала девять небольших спутников, подготовленных NASA и несколькими университетами.

Payloads successfully deployed into our target orbit! We are so, so proud to say that LauncherOne has now completed its first mission to space, carrying 9 CubeSat missions into Low Earth Orbit for our friends @NASA. #LaunchDemo2 — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021

По предварительным подсчетам использование системы воздушного старта снизит стоимость вывода небольших спутников на околоземную орбиту. Также преимуществом является широкий выбор точек, откуда выполняется запуск. Virgin Orbit планирует осуществлять подобные запуски спутников с аэродромов США, Японии и Великобритании.

Предыдущий полет в мае прошлого года завершился неудачно: спустя несколько минут после старта система автоматически отключила двигатели первой ступени, и ракета разбилась.