В Telegram можно будет переносить чаты из WhatsApp и других мессенджеров

После того, как руководство WhatsApp заявило о смене политике конфиденциальности, многие пользователи смартфонов стали искать альтернативу мессенджеру. Вследствие этого, команда разработчиков Telegram занялась разработкой функции переноса чатов из сторонних приложений, в том числе WhatsApp и Twitter, об этом сообщает канал Telegram Info.

Некоторые пользователи iPhone и iPad случайно заметили обновление клиента Telegram до версии 7.4 и официальное описание изменений. Канал Telegram Info сообщил, что первые обновления, где говорилось о экспорте чатов, могли выйти по ошибке.

«По информации от источника близкого к Telegram, обновление вышло по ошибке, оно будет отозвано до проверки новой версии для Android», — передает канал.

Однако позже «Telegram Info» опубликовал инструкцию о том, как перенести историю переписки. Для экспорта данных нужно открыть другой мессенджер, выбрать необходимую переписку и создать ее архив. Отправить чат в Telegram можно через функцию «Поделиться» в стандартном меню.

Когда Google одобрит апдейт и разрешит разместить его в Google Play, состоится одновременный релиз Telegram 7.4 как для iOS, так и для Android.

Сразу после версии 7.4 для iOS в AppStore вышло еще одно обновление — 7.4.1. Новая версия клиента позволяет удалять группы для всех участников, секретные чаты и историю звонков таким образом, чтобы к ним нельзя было получить доступ. Нововведения затронули и голосовые чаты. В частности, пользователи могут настраивать громкость для отдельных участников.

А также, в приложении появилась возможность пожаловаться на каналы и группы, которые выдают себя за официальные представительства популярных организаций, либо ведут незаконную деятельность от имени знаменитостей.